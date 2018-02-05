Паутова (Ровенская) Вера Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти05.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Верхалёзов Яшка
Мать: Ровенская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паутов Николай
Рождение ребёнка
11.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паутов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паутов Генадий Николаевич
Отец ребёнка: Паутов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паутов Николай
Смерть
05.02.2018