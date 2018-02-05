Паутова (Ровенская) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Ровенская) Вера Яковлевна

Место рождения

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

05.02.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Верхалёзов Яшка

Мать: Ровенская Мария Ивановна

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паутов Николай

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паутов Николай

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Генадий Николаевич

Отец ребёнка: Паутов Николай

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паутов Николай

Смерть
05.02.2018
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