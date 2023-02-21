Бойко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Викленко Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Бойко ??? Семеновна
Федоровка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко ??? Семеновна
Смерть
Неизвестно
Садовое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Умер в доме отдыха "Отрадное" в с. Садовое. Мой дед и отец отвозили его на машине в Балаково, хоронить