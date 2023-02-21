Бойко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Викленко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Бойко ??? Семеновна

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко ??? Семеновна

Смерть
Неизвестно
Садовое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Умер в доме отдыха "Отрадное" в с. Садовое. Мой дед и отец отвозили его на машине в Балаково, хоронить
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