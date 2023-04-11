Рослова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Рослов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Рослов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рослов Тимофей

Смерть
Неизвестно

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