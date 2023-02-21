Салманова (Косьмина (Кузьмина)) Матрена Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманова (Косьмина (Кузьмина)) Матрена Григориева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1883 ст.

Отец: Косьмин Григорий Никифоров

Мать: Кузьмина Марфа Ивановна

Бракосочетание
16.09.1901 ст.

Муж: Салманов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.

Сын: Салманов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Салманов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.10.1909

Сын: Салманов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Салманов Василий Алексеевич

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1913 ст.

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Салманов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Салманов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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