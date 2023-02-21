Салманова (Косьмина (Кузьмина)) Матрена Григориева
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1883 ст.
Бракосочетание
16.09.1901 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.
Сын: Салманов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Салманов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.10.1909
Сын: Салманов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Салманов Василий Алексеевич
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1913 ст.
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Салманов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Салманов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно