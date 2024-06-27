Хуан Цэнюэ
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1943
Отец: Хуан Чжэньхуа
Мать: Ли Имэй
Рождение ребёнка
12.01.1963
Сын: Чжоу Минлан
Отец ребёнка: Чжоу Цзясюнь
Рождение ребёнка
09.10.1963
Сын: Чжоу Минлан
Отец ребёнка: Чжоу Цзясюнь
Рождение ребёнка
02.10.1974
Сын: Чжоу Чжэнься
Отец ребёнка: Чжоу Цзясюнь
Смерть
Неизвестно