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Хуан Цэнюэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1943

Отец: Хуан Чжэньхуа

Мать: Ли Имэй

Рождение ребёнка
12.01.1963

Сын: Чжоу Минлан

Отец ребёнка: Чжоу Цзясюнь

Рождение ребёнка
09.10.1963

Сын: Чжоу Минлан

Отец ребёнка: Чжоу Цзясюнь

Рождение ребёнка
02.10.1974

Сын: Чжоу Чжэнься

Отец ребёнка: Чжоу Цзясюнь

Смерть
Неизвестно

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