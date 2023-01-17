Азиня Баширова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Исмагил Назыров
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фазыля Исмагилова
Отец ребёнка: Исмагил Назыров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ибрагим Исмагилов
Отец ребёнка: Исмагил Назыров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Усман Исмагилов
Отец ребёнка: Исмагил Назыров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хабия Исмагилова
Отец ребёнка: Исмагил Назыров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гафия Исмагилова
Отец ребёнка: Исмагил Назыров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмагил Назыров
Смерть
Неизвестно