Азиня Баширова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азиня Баширова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803

Сын: Нигаметулла Исмагилов

Отец ребёнка: Исмагил Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фазыля Исмагилова

Отец ребёнка: Исмагил Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ибрагим Исмагилов

Отец ребёнка: Исмагил Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Усман Исмагилов

Отец ребёнка: Исмагил Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хабия Исмагилова

Отец ребёнка: Исмагил Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гафия Исмагилова

Отец ребёнка: Исмагил Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагил Назыров

Смерть
Неизвестно
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