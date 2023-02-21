Добровольская Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиДо 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
В исповедной росписи за 1824 год указан возраст 59 лет.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Добровольский Яков Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Добровольский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Добровольский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ломачинская Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Добровольский Варфоломей Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Рождение ребёнка
24.05.1803 ст.
Сын: Добровольский Семен Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1836
В исповедной росписи за 1837 год Анастасия не фигурирует.