Добровольская Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольская Анастасия

Добровольская Анастасия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

До 1836

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

В исповедной росписи за 1824 год указан возраст 59 лет.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Добровольский Яков Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Добровольский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Добровольский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ломачинская Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Добровольский Варфоломей Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Рождение ребёнка
24.05.1803 ст.

Сын: Добровольский Семен Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Василий Антонович

Смерть
До 1836
Винаровка, Київська область
В исповедной росписи за 1837 год Анастасия не фигурирует.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close