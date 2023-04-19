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Кузнецов Василий Сергеевич

Место рождения

п. Первомайск Павловский район Алтайский край

Дата рождения

27.09.1937

Дата смерти

24.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1937

Отец: Кузнецов Сергей Гаврилович

Мать: Кузнецова Мария Ефимовна

п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария

Смерть
24.05.1984
Город Барнаул Алтайский край
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