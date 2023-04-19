Кузнецов Василий Сергеевич
Место рожденияп. Первомайск Павловский район Алтайский край
Дата рождения27.09.1937
Дата смерти24.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1937
п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Мария
Смерть
24.05.1984
Город Барнаул Алтайский край