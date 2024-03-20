Бейер (Трещенкова) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейер (Трещенкова) Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Между 1848 и 1866

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Трещенков Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Вейденбаум Надежда Романова

Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph

Рождение ребёнка
12.07.1814

Сын: Бейер Емельян Романов

Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бейер Евгений Романов

Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph

Рождение ребёнка
04.02.1819

Сын: Бейер Роман Романов

Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph

Рождение ребёнка
27.05.1821

Дочь: Вилле Любовь Романова

Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.05.1824

Дочь: Вера Романова

Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.07.1826

Дочь: Энманн Наталия Романова

Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Между 1848 и 1866
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