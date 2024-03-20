Бейер (Трещенкова) Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиМежду 1848 и 1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Трещенков Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Вейденбаум Надежда Романова
Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph
Рождение ребёнка
12.07.1814
Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph
Рождение ребёнка
04.02.1819
Сын: Бейер Роман Романов
Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph
Рождение ребёнка
27.05.1821
Дочь: Вилле Любовь Романова
Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.05.1824
Дочь: Вера Романова
Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.07.1826
Дочь: Энманн Наталия Романова
Отец ребёнка: Beyer Thomas Rudolph
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Между 1848 и 1866