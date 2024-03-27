Белова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

29.10.1887

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Белов Пётр

Отец ребёнка: Белов Василий

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Белов Василий

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Белов Василий

Рождение ребёнка
1855

Сын: Белов Фаддей Белов/

Отец ребёнка: Белов Василий

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Белов Василий

Рождение ребёнка
15.04.1861

Дочь: Агапия

Отец ребёнка: Белов Василий

Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Василий

Смерть
29.10.1887
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Причина смерти: от старости
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