Белова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти29.10.1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Белов Пётр
Отец ребёнка: Белов Василий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Белов Василий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Белов Василий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Белов Фаддей Белов/
Отец ребёнка: Белов Василий
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Белов Василий
Рождение ребёнка
15.04.1861
Дочь: Агапия
Отец ребёнка: Белов Василий
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Василий
Смерть
29.10.1887
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Причина смерти: от старости