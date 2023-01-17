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Полунин Василий Иванович

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

04.04.1864 ст.

Дата смерти

19.11.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1864 ст.

Отец: Полунин Иван Кузьмич

Мать: Полунина Акилина Ивановна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
06.10.1886 ст.

Жена: Анна Павловна

Рождение ребёнка
21.03.1892 ст.

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
19.11.1897 ст.
Причина смерти: от чахотки
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