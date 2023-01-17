Полунин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения04.04.1864 ст.
Дата смерти19.11.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1864 ст.
Отец: Полунин Иван Кузьмич
Бракосочетание
06.10.1886 ст.
Жена: Анна Павловна
Рождение ребёнка
21.03.1892 ст.
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1897 ст.
Причина смерти: от чахотки