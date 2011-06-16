Еремеева (Милюхина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Милюхина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1934

Дата смерти

Около 16.06.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1957

Дочь: Шевцова (Еремеева) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Еремеев Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Около ?.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Михаил Егорович

Смерть
Около 16.06.2011

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