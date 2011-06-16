Еремеева (Милюхина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1934
Дата смертиОколо 16.06.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1957
Дочь: Шевцова (Еремеева) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Еремеев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
Около ?.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремеев Михаил Егорович
Смерть
Около 16.06.2011