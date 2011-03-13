Цыгальницкий Анатолий
Место рожденияБурятская АССР, Еравнинский р-н, с. Поперечное
Дата рождения14.11.1926
Дата смерти13.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926
Отец: Цыгальницкий Савелий
Мать: Цыгальницкая Цыпа
Бурятская АССР, Еравнинский р-н, с. Поперечное
Военная служба
Между 1943 и 1944
Рождение ребёнка
1958
Сын: Цыгальницкий Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Цыгальницкая Сарра
г. Севастополь
Военная награда
06.04.1985
Цыгальницкий Анатолий Савельевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Бурятская АССР, Еравнинский р-н, с. Поперечное. Юбилейная картотека
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыгальницкая Сарра
Смерть
13.03.2011
Тель-Авив, Израиль
Похороны
Неизвестно
Givat Brenner Alternative Cemetery, Givat Brenner, Israel