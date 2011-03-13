Цыгальницкий Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыгальницкий Анатолий

Цыгальницкий Анатолий

Место рождения

Бурятская АССР, Еравнинский р-н, с. Поперечное

Дата рождения

14.11.1926

Дата смерти

13.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926

Отец: Цыгальницкий Савелий

Мать: Цыгальницкая Цыпа

Бурятская АССР, Еравнинский р-н, с. Поперечное
Военная служба
Между 1943 и 1944
Рождение ребёнка
1958

Сын: Цыгальницкий Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Цыгальницкая Сарра

г. Севастополь
Военная награда
06.04.1985
Цыгальницкий Анатолий Савельевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Бурятская АССР, Еравнинский р-н, с. Поперечное. Юбилейная картотека
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгальницкая Сарра

Смерть
13.03.2011
Тель-Авив, Израиль
Похороны
Неизвестно
Givat Brenner Alternative Cemetery, Givat Brenner, Israel
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close