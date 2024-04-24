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Романов Федор Васильевич

Место рождения

Шиловка

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

26.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Романов Василий

Мать: Романова Надежда

Рождение ребёнка
Около 01.01.1936

Дочь: (Романова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Романова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 29.07.1939

Сын: Романов Василий Федорович

Мать ребёнка: Романова Мария Ивановна

Смерть
26.12.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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