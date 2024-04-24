Романов Федор Васильевич
Место рожденияШиловка
Дата рожденияОколо 1911
Дата смерти26.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Романов Василий
Мать: Романова Надежда
Рождение ребёнка
Около 01.01.1936
Дочь: (Романова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Романова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 29.07.1939
Сын: Романов Василий Федорович
Мать ребёнка: Романова Мария Ивановна
Смерть
26.12.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно