Кашин Парфирий Васильевич
мужской, родился 26.02.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКашин Василий Петрович01.03.1841 г.р.
МатьКашина (Зайцева) Просковья Николаевна26.10.1840 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область