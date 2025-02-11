Кашин Парфирий Васильевич 26.02.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Кашин Парфирий Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.02.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Кашин Василий Петрович01.03.1841 г.р.
Мать
Кашина (Зайцева) Просковья Николаевна26.10.1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1867

Отец: Кашин Василий Петрович

Мать: Кашина (Зайцева) Просковья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.