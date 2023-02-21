Малышев Григорий -
Место рожденияд. Малышевская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Малышевская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Дочь: Малышева Марья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
д. Малышевская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость)
Смерть
Неизвестно