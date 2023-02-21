Малышев Григорий - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Григорий -

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Место рождения

д. Малышевская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Малышевская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Дочь: Малышева Марья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

д. Малышевская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость)
Смерть
Неизвестно
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