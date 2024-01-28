Токарева Нрзб Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782) | Л. 68
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Токарев Иван Федорович
Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Токарев Иван Федорович
Смерть
Неизвестно