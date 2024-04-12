Щербакова Александра Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
03.06.1877
Дочь: Романова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Щербаков Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Щербаков Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Щербаков Константин Семенович
Отец ребёнка: Щербаков Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Щербаков Семен Иванович
Смерть
Неизвестно