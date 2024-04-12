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Щербакова Александра Михайловна

Место рождения

Арефино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Арефино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.06.1877

Дочь: Романова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Щербаков Семен Иванович

Крутогорово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Щербаков Семен Иванович

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Щербаков Константин Семенович

Отец ребёнка: Щербаков Семен Иванович

Крутогорово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Щербаков Семен Иванович

Крутогорово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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