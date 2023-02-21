Григорьянц Рафаэль Суренович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьянц Рафаэль Суренович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2014

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2014

Отец: Григорьянц Сурен

Мать: Григорьянц Пегги

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