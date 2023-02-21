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Леванов Антон Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1909

Дата смерти

05.12.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1926

Жена: Леванова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1939

Дочь: Елфимова Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Мысягина Евдокия Ивановна

Смерть
05.12.1951
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Умер в больнице, не по месту жительства
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