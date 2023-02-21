Леванов Антон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1909
Дата смерти05.12.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
16.08.1939
Дочь: Елфимова Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Мысягина Евдокия Ивановна
Смерть
05.12.1951
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Умер в больнице, не по месту жительства