Rauhaniemi E. Rämö Viktor Vihtori Villenpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rauhaniemi E. Rämö Viktor Vihtori Villenpoika

Место рождения

Muolaa, Mälkölä 4

Дата рождения

05.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1906

Дочь: Varis (Rauhaniemi E. Rämö) Elna Emilia Vihtorintytär

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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