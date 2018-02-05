Rauhaniemi E. Rämö Viktor Vihtori Villenpoika
Место рожденияMuolaa, Mälkölä 4
Дата рождения05.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1906
Дочь: Varis (Rauhaniemi E. Rämö) Elna Emilia Vihtorintytär
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно