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Костичев Михаил Петров

Место рождения

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.09.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1864 ст.

Отец: Петр Антонов

Мать: Фёкла Иванова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Сенькино крестьянин Яков Игнатьев и крест.жена Матрона Антонова.
Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Жена: Екатерина Стефанова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Жениху и невесте по 20 лет. Поручители д. Аристово Платон Антонов
Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.

Сын: Яков Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крест.сын Иван Вонифатов.
Рождение ребёнка
31.07.1886 ст.

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крест.сын Иван Вонифатов.
Рождение ребёнка
24.08.1889 ст.

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крест.дочь девица Анна Платонова
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.

Сын: Костичев Ананий Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово Платон Антонов
Рождение ребёнка
23.03.1895 ст.

Сын: Костичев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово Николай Платонов.
Рождение ребёнка
05.04.1899 ст.

Сын: Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово Николай Платонов.
Смерть
Неизвестно

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