Костичев Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения05.09.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.09.1864 ст.
Отец: Петр Антонов
Мать: Фёкла Иванова
Восприемник д. Сенькино крестьянин Яков Игнатьев и крест.жена Матрона Антонова.
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Жена: Екатерина Стефанова
Жениху и невесте по 20 лет. Поручители д. Аристово Платон Антонов
Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.
Сын: Яков Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Восприемник д. Аристово крест.сын Иван Вонифатов.
Рождение ребёнка
31.07.1886 ст.
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Восприемник д. Аристово крест.сын Иван Вонифатов.
Рождение ребёнка
24.08.1889 ст.
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Восприемник д. Аристово крест.дочь девица Анна Платонова
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Восприемник д. Аристово Платон Антонов
Рождение ребёнка
23.03.1895 ст.
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Восприемник д. Аристово Николай Платонов.
Рождение ребёнка
05.04.1899 ст.
Сын: Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Восприемник д. Аристово Николай Платонов.
Смерть
Неизвестно