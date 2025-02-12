Кириллов Феодор Кириллович 1867 или 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллов Феодор Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867 или 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 или 1868

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1894

Жена: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.11.1896 ст.

Сын: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович

Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.12.1898 ст.

Сын: Стефан Феодорович

Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.10.1901

Дочь: Шашкина (Федорова) Параскева Феодоровна

Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.

Сын: Шашкин (Федоров) Василий Федорович

Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1906

Сын: Шашкин (Федоров) Александр Федорович

Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна

Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1908

Сын: Павел Феодорович

Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: Зиновия Феодоровна

Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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