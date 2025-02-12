Кириллов Феодор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867 или 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867 или 1868
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1894
Рождение ребёнка
01.11.1896 ст.
Сын: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович
Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна
Рождение ребёнка
20.12.1898 ст.
Сын: Стефан Феодорович
Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: Шашкина (Федорова) Параскева Феодоровна
Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.
Сын: Шашкин (Федоров) Василий Федорович
Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна
Рождение ребёнка
24.08.1906
Сын: Шашкин (Федоров) Александр Федорович
Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна
Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна
Рождение ребёнка
15.12.1908
Сын: Павел Феодорович
Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Зиновия Феодоровна
Мать ребёнка: Даниилова Мария Данииловна
Смерть
Неизвестно