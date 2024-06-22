Каплуновская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Каплуновский Наум Игнатов
Отец ребёнка: Каплуновский Игнат Лаврентиев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Каплуновский Самеон (Семен) Игнатов
Отец ребёнка: Каплуновский Игнат Лаврентиев
Место жительства
1835
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Каплуновский Кондрат Лаврентиев
Отец ребёнка: Каплуновский Игнат Лаврентиев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наталья Игнатова
Отец ребёнка: Каплуновский Игнат Лаврентиев
Смерть
Неизвестно