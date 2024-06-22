Каплуновская Мария 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каплуновская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплуновский Игнат Лаврентиев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Каплуновский Наум Игнатов

Отец ребёнка: Каплуновский Игнат Лаврентиев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Каплуновский Самеон (Семен) Игнатов

Отец ребёнка: Каплуновский Игнат Лаврентиев

Место жительства
1835
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Каплуновский Кондрат Лаврентиев

Отец ребёнка: Каплуновский Игнат Лаврентиев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наталья Игнатова

Отец ребёнка: Каплуновский Игнат Лаврентиев

Смерть
Неизвестно

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