Козлов Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1902 ст.
Дочь: Козлова Аполлинария Степановна
Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1904 ст.
Сын: Козлов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Козлова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно