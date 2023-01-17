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Козлов Степан Иванович

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Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1902 ст.

Дочь: Козлова Аполлинария Степановна

Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1904 ст.

Сын: Козлов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Козлова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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