Филиппов Вячеслав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Вячеслав Владимирович

Филиппов Вячеслав Владимирович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1986

Отец: Филиппов Владимир Станиславович

Мать: Филиппова Светлана Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
27.01.2008

Жена: Филиппова Елизавета Игоревна

Рождение ребёнка
02.08.2010

Дочь: Филиппова Алина Вячеславовна

Мать ребёнка: Филиппова Елизавета Игоревна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.07.2013

Сын: Филиппов Глеб Вячеславович

Мать ребёнка: Филиппова Елизавета Игоревна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close