Филиппов Вячеслав Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1986
Бракосочетание
27.01.2008
Рождение ребёнка
02.08.2010
Дочь: Филиппова Алина Вячеславовна
Мать ребёнка: Филиппова Елизавета Игоревна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.07.2013
Сын: Филиппов Глеб Вячеславович
Мать ребёнка: Филиппова Елизавета Игоревна