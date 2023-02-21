Нащанский Ефрем Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНащанский Ефрем Никитович

Нащанский Ефрем Никитович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1909

Отец: Нащанский Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1928

Сын: Нащанский Василий Ефремович

Мать ребёнка: Деркунская Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
12.02.1932

Дочь: Рязанцева Раиса Ефремовна

Мать ребёнка: Деркунская Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
01.10.1934

Дочь: Нащанская Валентина Ефремовна

Мать ребёнка: Деркунская Ефросинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close