Нащанский Ефрем Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1909
Отец: Нащанский Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1928
Сын: Нащанский Василий Ефремович
Мать ребёнка: Деркунская Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
12.02.1932
Дочь: Рязанцева Раиса Ефремовна
Мать ребёнка: Деркунская Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.10.1934
Дочь: Нащанская Валентина Ефремовна
Мать ребёнка: Деркунская Ефросинья Алексеевна
Смерть
Неизвестно