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Багаутдинова Фильзия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаутдинов Расим Зиянович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Багаутдинов Радик Расимович

Отец ребёнка: Багаутдинов Расим Зиянович

добавить др
Рождение ребёнка
1977

Сын: Багаутдинов Радис Расимович

Отец ребёнка: Багаутдинов Расим Зиянович

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Галиева (Багаутдинова) Резида Расимовна

Отец ребёнка: Багаутдинов Расим Зиянович

Замужем добавить мужа
Рождение ребёнка
16.06.1983

Сын: Багаутдинов Ранис Расимович

Отец ребёнка: Багаутдинов Расим Зиянович

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Багаутдинова Рузиля Расимовна

Отец ребёнка: Багаутдинов Расим Зиянович

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