Багаутдинова Фильзия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Сын: Багаутдинов Радик Расимович
Отец ребёнка: Багаутдинов Расим Зиянович
добавить др
Рождение ребёнка
1977
Сын: Багаутдинов Радис Расимович
Отец ребёнка: Багаутдинов Расим Зиянович
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Галиева (Багаутдинова) Резида Расимовна
Отец ребёнка: Багаутдинов Расим Зиянович
Замужем добавить мужа
Рождение ребёнка
16.06.1983
Сын: Багаутдинов Ранис Расимович
Отец ребёнка: Багаутдинов Расим Зиянович
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Багаутдинова Рузиля Расимовна
Отец ребёнка: Багаутдинов Расим Зиянович