Бухарбаев Миргали Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарбаев Миргали Исмагилович

Место рождения

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

27.01.1930

Дата смерти

15.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930

Отец: Бухарбаев Исмагил

Мать: Бухарбаева Назира

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарбаева Рабига Гарифулловна

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарбаева Рабига Гарифулловна

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарбаева Рабига Гарифулловна

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарбаева Рабига Гарифулловна

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарбаева Рабига Гарифулловна

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарбаева Рабига Гарифулловна

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Смерть
15.01.1985
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