Бухарбаев Миргали Исмагилович
Место рожденияд.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения27.01.1930
Дата смерти15.01.1985
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930
Отец: Бухарбаев Исмагил
Мать: Бухарбаева Назира
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.06.1954
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1956
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.10.1957
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.09.1959
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.10.1961
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.08.1969
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Смерть
15.01.1985