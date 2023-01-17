Гридина (Поблагуева) Инга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридина (Поблагуева) Инга Борисовна

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Место рождения

Мамлютка, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

07.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1971

Отец: Поблагуев Борис Романович

Мать: Поблагуева Канаева Анна Акимовна

Мамлютка, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
22.08.1992

Муж: Гридин Александр Валентинович

Бракосочетание
22.08.1992

Муж: не указан

Рождение ребёнка
19.10.1993

Сын: Гридин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Гридин Александр Валентинович

Рождение ребёнка
17.07.1998

Дочь: Жиганшина Гридина Виктория Александровна

Отец ребёнка: Гридин Александр Валентинович

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