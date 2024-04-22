Кокорин Григорий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Трапезникова Ульяна Григорьева
Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова
Бракосочетание
До 1768
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Кокорина Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова
Рождение ребёнка
19.10.1770 ст.
Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова
ГАВО МК ф.496 оп.1 д.2773 л.136об.
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кокорина Евфросиния Григорьева
Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820