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Кокорин Григорий Афанасьев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Кокорин Афанасий Иванов

Мать: Кокорина Феврония Яковлева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Трапезникова Ульяна Григорьева

Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1768

Жена: Кокорина Степанида Симонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Кокорина Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.10.1770 ст.

Сын: Кокорин Иван Григорьев

Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО МК ф.496 оп.1 д.2773 л.136об.
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кокорина Евфросиния Григорьева

Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кокорин Михей Григорьев

Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кокорин Федор Григорьев

Мать ребёнка: Кокорина Степанида Симонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1820
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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