Большаков Владислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.2016
Дочь: Большакова Анна Владиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.2019
Дочь: Большакова Алиса Владиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности