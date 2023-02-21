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Горячка Евгения Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Горячка Аввакум Кононов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
?.06.1908

Дочь: Матрена Аввакумовна

Отец ребёнка: Горячка Аввакум Кононов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.07.1911

Сын: Горячка Анисим Авакумович

Отец ребёнка: Горячка Аввакум Кононов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.04.1913

Сын: Горячка Григорий Аввакумов

Отец ребёнка: Горячка Аввакум Кононов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.03.1925

Сын: Горячка Леонтий Аввакумов

Отец ребёнка: Горячка Аввакум Кононов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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