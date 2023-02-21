Горячка Евгения Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
?.06.1908
Дочь: Матрена Аввакумовна
Отец ребёнка: Горячка Аввакум Кононов
Рождение ребёнка
14.07.1911
Сын: Горячка Анисим Авакумович
Отец ребёнка: Горячка Аввакум Кононов
Рождение ребёнка
21.04.1913
Сын: Горячка Григорий Аввакумов
Отец ребёнка: Горячка Аввакум Кононов
Рождение ребёнка
01.03.1925
Сын: Горячка Леонтий Аввакумов
Отец ребёнка: Горячка Аввакум Кононов
Смерть
Неизвестно