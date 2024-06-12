Семенова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

01.05.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Семен

Рождение ребёнка
1858

Сын: Семенов Михаил

Отец ребёнка: Фомин Семен

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Семенов Николай

Отец ребёнка: Фомин Семен

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
01.05.1874 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от водянки
Похороны
04.05.1874 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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