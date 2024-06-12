Семенова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 ст.
Дата смерти01.05.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Семен
Рождение ребёнка
1858
Сын: Семенов Михаил
Отец ребёнка: Фомин Семен
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Семенов Николай
Отец ребёнка: Фомин Семен
Смерть
01.05.1874 ст.
от водянки
Похороны
04.05.1874 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область