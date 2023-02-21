Лошкарева Параскева Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1876
Сын: Лошкарев Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Лошкарев Трофим Федоров
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно