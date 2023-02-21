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Лошкарева Параскева Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1876

Сын: Лошкарев Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Лошкарев Трофим Федоров

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкарев Трофим Федоров

Смерть
Неизвестно
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