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Щеперин Михаил Максимович

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Щеперин Максим Платонович

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Из Кадниковских мещан.
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Щеперина Феодосия Аркадьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Щеперин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Щеперина Феодосия Аркадьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Щеперина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Щеперина Феодосия Аркадьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Щеперина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Щеперина Феодосия Аркадьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Место жительства
1885
Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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