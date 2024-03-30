Щеперин Михаил Максимович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Щеперин Максим Платонович
Из Кадниковских мещан.
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Щеперина Феодосия Аркадьевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Щеперина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Щеперина Феодосия Аркадьевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Щеперина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Щеперина Феодосия Аркадьевна
Место жительства
1885
Смерть
Неизвестно