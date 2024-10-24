Турусов Кирилл Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турусов Никита Захарович
Мать: Авдотья Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Афанасий Кириллович
Мать ребёнка: Турусова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Настасья Кирилловна
Мать ребёнка: Турусова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Турусова Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Елизавета Кирилловна
Мать ребёнка: Турусова Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно