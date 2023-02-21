Ярыгин Никандр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярыгин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстория Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вероника Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область