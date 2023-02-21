Ярыгин Никандр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгин Никандр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярыгин Василий

Мать: Ярыгина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстория Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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