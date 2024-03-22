Спиридонов Виталий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Виталий Анатольевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.05.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1958

Отец: Спиридонов Анатолий

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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