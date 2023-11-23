Зайцев Ефим Сергеев
Место рожденияс. Марфино, Московская обл.
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1841
Отец: Зайцев Сергей Семенов
Мать: Зайцева Марфа Алексеева
ЦАМО ф.761 опись 1 Книга очередная рекрутская вотчины Его Сиятельства Графа Виктора Никитича Панина села Марфина с деревнями Составлена февраля 20 дня 1845г №33 Семен Максимов женат (55) 66 сын его... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Параскева Ефимова
Мать ребёнка: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Зайцева) Александра Ефимова
Мать ребёнка: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Работа или профессия
1869
ткач | ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1875
Сын: Зайцев Петр Ефимович
Мать ребёнка: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Зайцев Павел Ефимов
Мать ребёнка: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова
Смерть
Неизвестно