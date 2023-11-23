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Зайцев Ефим Сергеев

Место рождения

с. Марфино, Московская обл.

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Зайцев Сергей Семенов

Мать: Зайцева Марфа Алексеева

ЦАМО ф.761 опись 1 Книга очередная рекрутская вотчины Его Сиятельства Графа Виктора Никитича Панина села Марфина с деревнями Составлена февраля 20 дня 1845г №33 Семен Максимов женат (55) 66 сын его... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Параскева Ефимова

Мать ребёнка: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Зайцев Василий Ефимов

Мать ребёнка: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Зайцева) Александра Ефимова

Мать ребёнка: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Работа или профессия
1869
ткач | ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1875

Сын: Зайцев Петр Ефимович

Мать ребёнка: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Зайцев Павел Ефимов

Мать ребёнка: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова

Смерть
Неизвестно

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