Савченко Касьян Алексеевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: Савченко Алексей
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Рождение ребёнка
?.02.1882
Дочь: Евдокия Касьяновна
Мать ребёнка: Савченко Наталья Давидовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.03.1883
Дочь: Анастасия Касьяновна
Мать ребёнка: Савченко Наталья Давидовна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Бракосочетание
21.10.1887
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г.зап.№16, ГАДО , Ф - 265-1-7,лист № 224.
Рождение ребёнка
16.11.1887
Сын: Савченко Григорий Касьянович
Мать ребёнка: Савченко Наталья Давидовна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
Неизвестно