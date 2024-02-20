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Савченко Касьян Алексеевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Савченко Алексей

Мать: Савченко Ирина Парфентьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Рождение ребёнка
?.02.1882

Дочь: Евдокия Касьяновна

Мать ребёнка: Савченко Наталья Давидовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Анастасия Касьяновна

Мать ребёнка: Савченко Наталья Давидовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Бракосочетание
21.10.1887

Жена: Савченко Наталья Давидовна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г.зап.№16, ГАДО , Ф - 265-1-7,лист № 224.
Рождение ребёнка
16.11.1887

Сын: Савченко Григорий Касьянович

Мать ребёнка: Савченко Наталья Давидовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
Неизвестно
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