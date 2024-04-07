Нестеров Олег Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1982
Бракосочетание
19.08.2006
Рождение ребёнка
22.05.2008
Мать ребёнка: Екатерина (Синебрюхова) Нестерова Леонидовна
Рождение ребёнка
07.06.2010
Сын: Нестеров Ярослав Олегович
Мать ребёнка: Екатерина (Синебрюхова) Нестерова Леонидовна
Рождение ребёнка
19.02.2013
Дочь: Нестерова Милада Олеговна
Мать ребёнка: Екатерина (Синебрюхова) Нестерова Леонидовна
Рождение ребёнка
29.05.2017
Мать ребёнка: Екатерина (Синебрюхова) Нестерова Леонидовна