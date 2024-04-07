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Нестеров Олег Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1982

Отец: Нестеров Геннадий Николаевич

Мать: Суходуева Любовь Викторовна

Бракосочетание
19.08.2006

Жена: Екатерина (Синебрюхова) Нестерова Леонидовна

Рождение ребёнка
22.05.2008

Сын: Нестеров Матвей Олегович

Мать ребёнка: Екатерина (Синебрюхова) Нестерова Леонидовна

Рождение ребёнка
07.06.2010

Сын: Нестеров Ярослав Олегович

Мать ребёнка: Екатерина (Синебрюхова) Нестерова Леонидовна

Рождение ребёнка
19.02.2013

Дочь: Нестерова Милада Олеговна

Мать ребёнка: Екатерина (Синебрюхова) Нестерова Леонидовна

Рождение ребёнка
29.05.2017

Сын: Нестеров Юрий Олегович

Мать ребёнка: Екатерина (Синебрюхова) Нестерова Леонидовна

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