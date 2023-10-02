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Шаров Андрей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1963

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1963

Отец: Шаров Александр

Мать: Шарова Нина Александровна

Рождение ребёнка
1989

Сын: Шаров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Инга

Бракосочетание
1989

Жена: Шарова Галина Николаевна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарова Галина Николаевна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инга

Смерть
2007
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