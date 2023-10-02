Шаров Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1963
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1963
Отец: Шаров Александр
Рождение ребёнка
1989
Мать ребёнка: Инга
Бракосочетание
1989
Жена: Шарова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
19.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инга
Смерть
2007