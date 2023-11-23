Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти09.10.1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Иван Петров
Мать: Ирина Игнатьева
Григорий Иванович (1762 - 1825) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Петровича. Служил дьячком в том же селе. Умер 9 октября 1825 года. Первая жена его Ев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Брянцев) Анна Кузьмина
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Старо-Андреевского Романов- Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1808
Сын: Брянцев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: (Брянцев) Анна Кузьмина
Брянцев Василий Григорьевич (1808 - 1878) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Григория Ивановича. Из приходского класса, в 1823 году определен во дьячка к церк... Показать все
Смерть
09.10.1825