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Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

09.10.1825

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Иван Петров

Мать: Ирина Игнатьева

Григорий Иванович (1762 - 1825) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Петровича. Служил дьячком в том же селе. Умер 9 октября 1825 года. Первая жена его Ев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Брянцев) Анна Кузьмина

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Старо-Андреевского Романов- Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1808

Сын: Брянцев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: (Брянцев) Анна Кузьмина

Брянцев Василий Григорьевич (1808 - 1878) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Григория Ивановича. Из приходского класса, в 1823 году определен во дьячка к церк... Показать все
Смерть
09.10.1825

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