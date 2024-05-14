Ерофеева Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Антонина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1947

Дата смерти

14.05.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Владимир Иванович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Владимир Иванович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Владимир Иванович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
14.05.2024
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область

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