Ерофеева Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1947
Дата смерти14.05.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерофеев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
29.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерофеев Владимир Иванович
Смерть
14.05.2024