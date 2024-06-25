Петров Михаил Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Михаил Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
+ часовой мастер
Смерть
1943
Причина смерти: Medical | от чахотки

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