Петров Михаил Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
+ часовой мастер
Смерть
1943
Причина смерти: Medical | от чахотки