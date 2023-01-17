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Рубцов Иосиф Сафонович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Рубцов Иван Осипович

Мать ребёнка: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Рубцова Матрена Осиповна

Мать ребёнка: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Рубцов Антон Осипович

Мать ребёнка: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Рубцова Ульяна Осиповна

Мать ребёнка: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна

Смерть
1787
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