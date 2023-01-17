Рубцов Иосиф Сафонович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Рубцов Иван Осипович
Мать ребёнка: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Рубцова Матрена Осиповна
Мать ребёнка: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Рубцова Ульяна Осиповна
Мать ребёнка: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787