Глебов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1847
1885 - без фамилии. 1892 - имеет фамилию Глебов.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Глебова Анна Петровна
Мать ребёнка: Глебова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Глебова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Глебова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Глебова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Глебова Александра Петровна
Мать ребёнка: Глебова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
04.11.1881 ст.
Мать ребёнка: Глебова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
30.11.1885 ст.
Дочь: Глебова Аполлинария Петровна
Мать ребёнка: Глебова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.10.1889 ст.
Дочь: Глебова Градислава Петровна
Мать ребёнка: Глебова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
17.06.1892 ст.
Мать ребёнка: Глебова Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно