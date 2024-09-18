Loepp Kornelius Heinrich
Место рожденияHalbstadt, Molotschna, South Russia
Дата рождения18.12.1898
Дата смерти?.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Loepp (Fast) Margaretha
Рождение ребёнка
30.08.1928
Сын: Loepp Heinrich Henry
Мать ребёнка: Loepp (Fast) Margaretha
Рождение ребёнка
02.09.1934
Сын: Leopp Rudolf
Мать ребёнка: Loepp (Fast) Margaretha
Смерть
?.11.1937