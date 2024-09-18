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Loepp Kornelius Heinrich

Место рождения

Halbstadt, Molotschna, South Russia

Дата рождения

18.12.1898

Дата смерти

?.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

1928 г.р.
1934 г.р.

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Loepp (Fast) Margaretha

Рождение ребёнка
30.08.1928

Сын: Loepp Heinrich Henry

Мать ребёнка: Loepp (Fast) Margaretha

Рождение ребёнка
02.09.1934

Сын: Leopp Rudolf

Мать ребёнка: Loepp (Fast) Margaretha

Смерть
?.11.1937

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