Привидён Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1952
Отец: Клюев Петр Иванович
Мать: Клюева Ольга Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чипиль Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
09.08.1975
Сын: Привидён Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Привидён Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
28.07.1983
Сын: Привидён Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Привидён Сергей Алексеевич